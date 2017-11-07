В Запорожье украли бюст "народного мэра"

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Запорожье похищен бюст, установленный в честь бывшего мэра города Александра Поляка, сообщают местные жители в социальных сетях.

Бюст в память о Поляке был установлен на площади его имени: прямо возле входа в Департамент инфраструктуры и благоустройства Запорожского городского совета.

Заявление о краже памятника поступило в полицию 6 ноября. Преступники пока не найдены.

"Насколько мне известно, полиция зафиксировала этот факт и обещает усиленную работу в поиске бюста и похитителей. Если мотив преступников корыстный, то раскрытие этого преступления возможно при попытке сбыта украденного. А если вандалы идейные… " — написал на своей странице в Facebook Валерий Зотов, бывший заместитель Поляка.

Фото "Время новостей" Украден бюст мэра Запорожья Александра Поляка

Генерал милиции Александр Поляк был избран мэром Запорожья в 2000 году и руководил мэриейдо 2003 года. Умер в феврале 2003 года.

Фото Facebook Валерий Зотов Покойному мэру Запорожья Александру Поляку было присвоено звание почетного гражданина города

В городе Поляка называли "народным мэром", его именем была названа площадь на центральной улице Запорожья. По решению горсовета, ему было присвоено звание почетного гражданина Запорожья.

В октябре в Запорожье на Аллее Славы был установлен памятник известному украинскому тяжелоатлету Леониду Жаботинскому.