наверх
07.11.201717:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Запорожье украли бюст "народного мэра"

    (обновлено: )9311
    Бюст в честь покойного мэра Запорожья Александра Поляка был украден неизвестными. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.
    Украден бюст мэра Запорожья Александра Поляка
    Фото "Время новостей"

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Запорожье похищен бюст, установленный в честь бывшего мэра города Александра Поляка, сообщают местные жители в социальных сетях.

    Бюст в память о Поляке был установлен на площади его имени: прямо возле входа в Департамент инфраструктуры и благоустройства Запорожского городского совета.

    Заявление о краже памятника поступило в полицию 6 ноября. Преступники пока не найдены.

    "Насколько мне известно, полиция зафиксировала этот факт и обещает усиленную работу в поиске бюста и похитителей. Если мотив преступников корыстный, то раскрытие этого преступления возможно при попытке сбыта украденного. А если вандалы идейные… " — написал на своей странице в Facebook Валерий Зотов, бывший заместитель Поляка.

    Фото "Время новостей"
    Украден бюст мэра Запорожья Александра Поляка

    Генерал милиции Александр Поляк был избран мэром Запорожья в 2000 году и руководил мэриейдо 2003 года. Умер в феврале 2003 года.

    Фото Facebook Валерий Зотов
    Покойному мэру Запорожья Александру Поляку было присвоено звание почетного гражданина города

    В городе Поляка называли "народным мэром", его именем была названа площадь на центральной улице Запорожья. По решению горсовета, ему было присвоено звание почетного гражданина Запорожья.

    В октябре в Запорожье на Аллее Славы был установлен памятник известному украинскому тяжелоатлету Леониду Жаботинскому.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Михаил Саакашвили
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Алексей Баганец
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова