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    Общество

    Во вторник в Украине потеплеет

    (обновлено: )103
    По информации Украинского гидрометцентра, во вторник, 7 ноября, температура воздуха местами прогреется до 14 градусов тепла.
    Осень. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Во вторник, 7 ноября, в Украине переменная облачность, без осадков, сообщает Гидрометцентр.

    Дожди ожидаются лишь на востоке. На западе без осадков. Днем +7…+10. На севере переменная облачность без осадков. Днем +5…+8.

    В центре пасмурно, без осадков. Воздух прогреется до +5…+9.

    Днем небольшой дождь ожидается в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Днем +6…+9.

    На юге — переменная облачность без осадков. Днем +10…+13.

    В Киеве 7 ноября будет пасмурно, без осадков. Дневная температура +7…+9.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 7 ноября

    Ранее сообщалось, что в Киеве ожидался сильный ветер, а также осадки в виде мокрого снега с дождем.

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