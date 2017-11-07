Во вторник в Украине потеплеет

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Во вторник, 7 ноября, в Украине переменная облачность, без осадков, сообщает Гидрометцентр.

Дожди ожидаются лишь на востоке. На западе без осадков. Днем +7…+10. На севере переменная облачность без осадков. Днем +5…+8.

В центре пасмурно, без осадков. Воздух прогреется до +5…+9.

Днем небольшой дождь ожидается в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Днем +6…+9.

На юге — переменная облачность без осадков. Днем +10…+13.

В Киеве 7 ноября будет пасмурно, без осадков. Дневная температура +7…+9.

meteo.gov.ua Карта погоды на 7 ноября

Ранее сообщалось, что в Киеве ожидался сильный ветер, а также осадки в виде мокрого снега с дождем.