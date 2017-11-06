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    Общество

    "Национальный корпус" заблокировал работу оператора лотерей "МСЛ"

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    Под офисом компании "МСЛ" прошла акция протеста, в ходе которой ее офис был обклеен стикерами с надписями "Кровавые деньги" и "Мошенники вон".
    Национальный корпус блокирует работу МСЛ


    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина    . В Киеве 6 ноября члены партии "Национальный корпус" заблокировали работу оператора государственных лотерей "МСЛ".

    Центральный офис "МСЛ" на улице Шовковичной был обклеен стикерами и разрисован надписями "Мошенники вон" и "Кровавые деньги". После этого "Национальный корпус" отправил по отделениям компании, чтобы провести акцию протеста и там.

    "Национальный корпус" блокирует работу МСЛ

    Партия настаивает на том, что "МСЛ" должна прекратить свою деятельность согласно указа президента о введении санкций против российских компаний.

    "Национальный корпус" блокирует работу МСЛ

    В списки компаний, которые попали есть и "МСЛ" как юридическое лицо, которое "несет угрозу территориальной целостности, национальным интересам Украины.

    Сообщается, что «МСЛ» имеет в Украине 2000 отделений, ежемесячный оборот компании оценивается в 240 миллионов гривен.

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