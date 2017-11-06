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    В Ялте учредили Международную ассоциацию "Друзей Крыма"

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    Среди основных целей ассоциации – "содействие признанию легитимности крымского референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу, доведение до международного сообщества объективной информации о жизни на полуострове".
    Отдых в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Делегации из более 30 стран мира учредили в Ливадийском дворце Ялты международную ассоциацию "Друзей Крыма", говорится в принятой декларации.

    Ассоциация создана в рамках международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма", в которой приняли участие, как отмечается, свыше 90 иностранных гостей.

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    "Мы, единодушно считая необходимым активизировать усилия по сохранению мира, прекращению конфронтации в международных делах, восстановлению конструктивного сотрудничества между Россией и странами Запада и налаживанию всесторонних отношений с республикой Крым, объявляем о создании международной ассоциации "Друзей Крыма", — говорится в принятой декларации.

    Среди основных целей ассоциации – "содействие признанию легитимности крымского референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу, доведение до международного сообщества объективной информации о жизни на полуострове и обоснованности исторического выбора крымчан".

    Международная ассоциация "Друзей Крыма" — неформальное общественное объединение.

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    Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что учреждение Международной ассоциации друзей Крыма "в полной мере отражает позитивные сдвиги в мировом общественном мнении".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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