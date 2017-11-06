Военкомат устроил облаву на призывников в монастыре УГКЦ - СМИ

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В ночь с 5 на 6 ноября полиция и представители Жовковского межрайонного военкомата провели облаву на монастырь Успения Сердца Иисуса УГКЦ (Львовская область).

Священники сообщают, что военкомы и полиция искали в монастыре молодых людей, которые уклоняются от призыва.

В ходе облавы монастырь был окружен, все входы перекрыты полицией.

"Инцидент произошел около 11:00, после вечерней молитвы. Часть послушников готовилась ко сну, еще трое-четверо братьев делали приготовления к утренней службы. Все было очень неожиданно, ворвались люди в форме, в масках, с броней, вывели сонных ребят из келий и потребовали у них метрики», – сообщил "Новостям Жовковщины и Яворивщины" наставник монастыря о. Августин Лойко.

Старших иеромонахов и руководящий состав монастыря отпустили, а будущим монахам-василианам призывного возраста вручили повестки в военкомат.

Позднее главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко опроверг информацию об облаве в монастыре: "Информация не соответствует действительности", — заявил он.

Ранее в центре Львова были проведены облавы на юношей призывного возраста. Власти региона поддержали действия военкомов. В одном из клубов охрана не пустила полицию и военных.