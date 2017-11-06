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    Общество

    В Луганск перестанут подавать воду

    (обновлено: )37905
    "Луганское энергетическое объединение" обесточит Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, и полумиллионный город Луганск.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Предприятие "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) заявило, что из-за долгов обесточит Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, из-за чего прекратится водоснабжение Луганска и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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    "Сегодня, 6 ноября, "Луганское энергетическое объединение" обесточит Петровскую насосную станцию (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, и в частности, полумиллионный город Луганск", — говорится в понедельник в сообщении на странице ЛЭО в Facebook.

    Компания сообщает, что предпримет такие меры из-за возникшей задолженности водоканала в размере около 5,8 миллиона долларов. По данным предприятия, большая часть долга образовалась из-за неуплаты самопровозглашенной Луганской народной республики.

    "Луганское энергетическое объединение" обеспечивает электроэнергией территорию Луганской области, в состав технической базы энергопоставляющей компании входят высоковольтные сети, подстанции, воздушные и кабельные линии, распределительные сети, трансформаторные подстанции как на подконтрольной, так и на неподконтрольной силовикам территории области.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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