В Луганск перестанут подавать воду

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Предприятие "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) заявило, что из-за долгов обесточит Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, из-за чего прекратится водоснабжение Луганска и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

"Сегодня, 6 ноября, "Луганское энергетическое объединение" обесточит Петровскую насосную станцию (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, и в частности, полумиллионный город Луганск", — говорится в понедельник в сообщении на странице ЛЭО в Facebook.

Компания сообщает, что предпримет такие меры из-за возникшей задолженности водоканала в размере около 5,8 миллиона долларов. По данным предприятия, большая часть долга образовалась из-за неуплаты самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Луганское энергетическое объединение" обеспечивает электроэнергией территорию Луганской области, в состав технической базы энергопоставляющей компании входят высоковольтные сети, подстанции, воздушные и кабельные линии, распределительные сети, трансформаторные подстанции как на подконтрольной, так и на неподконтрольной силовикам территории области.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.