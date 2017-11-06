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    Общество

    Зайцева или нет? Стало известно, кого именно видели в аэропорту

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (114)

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    Зайцева на следственном эксперименте
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Национальная полиция Харькова опровергла информацию о том, что участница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева была замечена в аэропорту при попытке улететь в Арабские Эмираты.

    Зайцеву в цепях привезли на место ДТП
    Канал Новости Харькова на youtube
    Зайцева на цепи и толпа зевак. Следственный эксперимент на месте ДТП в Харькове

    Учитывая высокое положение родителей Зайцевой, отец которой является известным ТОП-менеджером крупной компании, в соцсетях харьковчане высказывают предположения, что девушку до окончательного вынесения приговора могут вывезти из страны.

    По информации, представленной пресс-службой Национальной полиции Харькова, Зайцева в аэропорту 4 ноября быть не могла, она продолжает находится в СИЗО — Харьковском учреждении №27 по исполнению наказаний, сообщает kh.vgorode.ua.

    Управление при Министерстве юстиции также опровергает опасения людей, поэтому схожесть Зайцевой с девушкой, путешествующей в Эмираты, названа случайностью. 

    Напомним, в субботу, 4 ноября, в харьковском аэропорту во время регистрации на рейс в Объединенные Арабские Эмираты была замечена девушка, которая похожа на виновницу смертельного ДТП Елену Зайцеву.

    Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу.

    В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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