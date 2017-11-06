Зайцева или нет? Стало известно, кого именно видели в аэропорту

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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Национальная полиция Харькова опровергла информацию о том, что участница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева была замечена в аэропорту при попытке улететь в Арабские Эмираты.

Учитывая высокое положение родителей Зайцевой, отец которой является известным ТОП-менеджером крупной компании, в соцсетях харьковчане высказывают предположения, что девушку до окончательного вынесения приговора могут вывезти из страны.

По информации, представленной пресс-службой Национальной полиции Харькова, Зайцева в аэропорту 4 ноября быть не могла, она продолжает находится в СИЗО — Харьковском учреждении №27 по исполнению наказаний, сообщает kh.vgorode.ua.

Управление при Министерстве юстиции также опровергает опасения людей, поэтому схожесть Зайцевой с девушкой, путешествующей в Эмираты, названа случайностью.

Напомним, в субботу, 4 ноября, в харьковском аэропорту во время регистрации на рейс в Объединенные Арабские Эмираты была замечена девушка, которая похожа на виновницу смертельного ДТП Елену Зайцеву.

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу.

В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.