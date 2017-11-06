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    Общество

    Неудобно поворачивать. В Сумах мужчина закрасил дорожную разметку

    (обновлено: )243
    Мужчина сообщил, что ранее на дороге была нанесена прерывистая линия разметки, а теперь нанесли сплошную линию и нельзя мгновенно пересечь дорогу.
    На месте ЧП в Сумах
    like.sumy.ua

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Сумах патрульные задержали мужчину, который черной краской закрашивал дорожную разметку 1.1.

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    32-летний мужчина успел закрасить около 4 метров разметки. Свои действия он объяснил, тем, что ранее на дороге была нанесена прерывистая линия разметки, а теперь нанесли сплошную линию, которая не дает возможности мгновенно пересечь дорогу в том месте.

    Полицейские разъяснили мужчине, как правильно поворачивать, не нарушая ПДД.

    На нарушителя составили протокол по ст. 139 (повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению) КоАП и составили предписание о восстановлении дорожной разметки, сообщает like.sumy.ua.

    Санкция статьи предусматривает штраф в размере 340 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

    Ранее сообщалось, что в Киеве парень 17 лет, находясь в нетрезвом состоянии, грубо нарушил ПДД и попытался скрыться от полиции.

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