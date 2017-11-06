Неудобно поворачивать. В Сумах мужчина закрасил дорожную разметку

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Сумах патрульные задержали мужчину, который черной краской закрашивал дорожную разметку 1.1.

32-летний мужчина успел закрасить около 4 метров разметки. Свои действия он объяснил, тем, что ранее на дороге была нанесена прерывистая линия разметки, а теперь нанесли сплошную линию, которая не дает возможности мгновенно пересечь дорогу в том месте.

Полицейские разъяснили мужчине, как правильно поворачивать, не нарушая ПДД.

На нарушителя составили протокол по ст. 139 (повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению) КоАП и составили предписание о восстановлении дорожной разметки, сообщает like.sumy.ua.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 340 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Ранее сообщалось, что в Киеве парень 17 лет, находясь в нетрезвом состоянии, грубо нарушил ПДД и попытался скрыться от полиции.