Синоптики сделали прогноз на начало недели

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В понедельник, 6 ноября, в Украине без осадков, сообщает Гидрометцентр

Ночью и утром в западных, южных и восточных областях местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, в Карпатах и Прикарпатье около 0 °; днем 7-12 ° тепла.

В Киеве без осадков. Температура ночью 4-6 ° тепла, днем 8-10 °.

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Ранее сообщалось, что в Киеве ожидался сильный ветер, а также осадки в виде мокрого снега с дождем.