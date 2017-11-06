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06.11.201710:43
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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на начало недели

    (обновлено: )15410
    По информации Украинского гидрометцентра, в понедельник ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 7-12 ° тепла.
    Золотая осень. Архивное фото
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    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В понедельник, 6 ноября, в Украине без осадков, сообщает Гидрометцентр

    Ночью и утром в западных, южных и восточных областях местами туман.

    Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, в Карпатах и Прикарпатье около 0 °; днем 7-12 ° тепла.

    В Киеве без осадков. Температура ночью 4-6 ° тепла, днем 8-10 °.

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    Ранее сообщалось, что в Киеве ожидался сильный ветер, а также осадки в виде мокрого снега с дождем.

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