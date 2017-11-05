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    Общество

    В космосе нашли планету-монстр

    (обновлено: )35
    Диаметр экзопланеты всего в два раза меньше диаметра светила, вокруг которого она вращается. Открытое небесное тело - самое крупное (по сравнению с материнской звездой) во Вселенной из известных ученым.
    Новое открытие ученых в космосе
    Корреспондент

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Международная группа астрономов из Великобритании, Швейцарии, Германии и Чили открыли слишком большую экзопланету, существование которой противоречит общепринятым моделям формирования данных небесных тел, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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    Сами астрономы в шутку назвали таинственный объект планетой-монстром.

    Диаметр экзопланеты NGTS-1b всего в два раза меньше диаметра светила, вокруг которого она вращается. Данное обстоятельство делает открытое небесное тело самым крупным (по сравнению с материнской звездой) во Вселенной из известных ученым.

    NGTS-1b находится на расстоянии 600 световых лет от Солнца. По своим размерам экзопланета сравнима с Юпитером, но легче его примерно на 20%. NGTS-1b относится к классу горячих юпитеров, температура ее внешних слоев составляет 530 градусов Цельсия, расстояние между звездой и небесным телом в 33 раза меньше, чем между Солнцем и Землей, год на ней длится всего 2,5 суток.

    Галактика
    ESA/Hubble & NASA
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    Экзопланета открыта роботизированной системой телескопов NGTS (Next-Generation Transit Survey). Поскольку материнская звезда относится к красным карликам, самым распространенным светилам во Вселенной, ученые планируют выяснить, насколько часто такие звезды окружают крупные планеты.

    Ранее сообщалось, что в ноябре можно будет наблюдать один из самых ярких звездопадов этого года – метеорный дождь Леониды. Явление можно будет наблюдать с 14 по 21 ноября, в том числе и в небе над Украиной. Пиковых значений метеорный дождь достигнет вечером 17 ноября, и лучшая активность ожидается в часы до рассвета 18 ноября.

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