"Чтоб вы все в нем утонули": школьный туалет в Мариуполе за 1 млн грн возмутил сеть

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В школе Мариуполя Донецкой области за 1 млн грн отремонтировали туалет, сделав кабинки открытыми. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила активистка общественного сектора Мариуполя Инна Юрьева.

Пост Инны Юрьевой в Facebook

"Я надеюсь, в учительских туалетах тоже открытые кабинки? Мариуполь, 2017 год. Школа №3. Цена отремонтированного унижения человеческого достоинства – 1 млн грн. Чтоб вы все утонули в этом сортире – начиная от директора и заканчивая мэром", — написала она.

Пользователей сети разъярил ремонт, который они назвали "советским" и отметили, что раньше такое хотя бы стоило дешевле.

Напомним, в одной из школ Николаева после лекции о проблеме СПИДа ученикам раздали брошюры с правилами безопасности для девушек, занимающихся секс-бизнесом.