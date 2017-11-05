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    Общество

    "Чтоб вы все в нем утонули": школьный туалет в Мариуполе за 1 млн грн возмутил сеть

    (обновлено: )36870
    Как видно на фото, опубликованном активисткой общественного сектора Мариуполя, у туалета нет кабинок, детям придется справлять нужду рядом с друг другом.
    Туалет в Мариуполе за 1 млн грн
    Инна Юрьева в Facebook

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В школе Мариуполя Донецкой области за 1 млн грн отремонтировали туалет, сделав кабинки открытыми. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила активистка общественного сектора Мариуполя Инна Юрьева.

    Пост Инны Юрьевой в Facebook

    "Я надеюсь, в учительских туалетах тоже открытые кабинки? Мариуполь, 2017 год. Школа №3. Цена отремонтированного унижения человеческого достоинства – 1 млн грн. Чтоб вы все утонули в этом сортире – начиная от директора и заканчивая мэром", — написала она.

    Пользователей сети разъярил ремонт, который они назвали "советским" и отметили, что раньше такое хотя бы стоило дешевле.

    Напомним, в одной из школ Николаева после лекции о проблеме СПИДа ученикам раздали брошюры с правилами безопасности для девушек, занимающихся секс-бизнесом.

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