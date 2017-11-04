Люди без гражданства в Украине. В ООН назвали шокирующую цифру

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В Украине более 35 тысяч человек не имеют гражданства или рискуют лишиться его, говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев.

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По данным организации, в Украине проблемы с гражданством в основном имеют представители национальных меньшинств.

"Безгражданство часто обостряет изоляцию, с которой сталкиваются меньшинства, и производит глубокое влияние на все аспекты их жизни: от свободы передвижения до возможностей развития, доступа к услугам и к праву голоса", — указано в отчете.

Как говорится в отчете, по данным переписи населения в 2001 году гражданства в Украине не имели 82 тысячи человек.

Всего, по данным ООН, в мире насчитывается более 10 млн человек без гражданства.

Как сообщалось ранее, в Польше предложили продавать гражданство иностранцам.