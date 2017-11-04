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    Общество

    Вице-спикер ВР: неизвестные в балаклавах обыскивают граждан под Радой

    (обновлено: )27651
    По словам Геращенко, несколько представителей неправительственных организаций и просто граждан, которые приходили на встречу к ней в Верховную Раду, пожаловались, что их личные вещи и сумочки принудительно осматривали неизвестные люди в балаклавах.
    Ирина Геращенко
    Twitter Администрации президента Украины

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Возле здания Верховной Рады неизвестные в балаклавах принудительно осматривают личные вещи граждан, сообщила первый вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко.

    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Жизнь под Радой: палатки, кучи мусора и скука

    По ее словам, она намерена обратиться в полиция из-за этого обыска.

    "Несколько представителей неправительственных организаций и просто граждан, которые приходили на встречу ко мне в Верховную Раду, пожаловались, что их личные вещи и сумочки принудительно осматривали неизвестные люди в балаклавах в устроенном возле Рады самовозведенном вольере. Это недопустимо. И является серьезным нарушением закона, на который должна реагировать нацполиция. По сути незаконные формирования осматривают в центре украинской столицы личные вещи граждан. Готовлю официальный запрос в нацполицию", — написала Геращенко в субботу в Facebook.

    Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста у Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.

    Сейчас возле здания украинского парламента остаются несколько десятков человек с палатками. В основном они одеты в камуфляжную форму, некоторые из них с шевронами батальонов "Донбасс" и "Айдар".

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