Вице-спикер ВР: неизвестные в балаклавах обыскивают граждан под Радой

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Возле здания Верховной Рады неизвестные в балаклавах принудительно осматривают личные вещи граждан, сообщила первый вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко.

По ее словам, она намерена обратиться в полиция из-за этого обыска.

"Несколько представителей неправительственных организаций и просто граждан, которые приходили на встречу ко мне в Верховную Раду, пожаловались, что их личные вещи и сумочки принудительно осматривали неизвестные люди в балаклавах в устроенном возле Рады самовозведенном вольере. Это недопустимо. И является серьезным нарушением закона, на который должна реагировать нацполиция. По сути незаконные формирования осматривают в центре украинской столицы личные вещи граждан. Готовлю официальный запрос в нацполицию", — написала Геращенко в субботу в Facebook.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста у Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.

Сейчас возле здания украинского парламента остаются несколько десятков человек с палатками. В основном они одеты в камуфляжную форму, некоторые из них с шевронами батальонов "Донбасс" и "Айдар".