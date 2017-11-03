"Хватит издеваться". Бастующие шахтеры в Донбассе выдвинули ультиматум

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Горняки госпредприятия "Мирноградуголь" (до 2017 года "Красноармейскуголь") в Донецкой области, которые отказались добывать уголь и остались в шахте, ожидают выплаты зарплат до конца пятницы, в противном случае они начнут голодовку под землей, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В понедельник Волынец сообщил, что шахтеры госпредприятия "Мирноградуголь" отказались добывать уголь, требуя выплаты долгов по зарплатам.

"Сейчас горняки шахты "Родинская" госпредприятия "Мирноградуголь" ждут выплаты зарплаты. Госказначейство уже подписало все необходимые бумаги, которые нужны для перечисления средств. Шахтеры все же надеются, что до конца дня они получат деньги на карточки. Я сейчас в Минэнергоугля, решаю данный вопрос выплаты задолженности еще с 12 часов дня… Надеюсь, что до конца дня деньги будут. Хватит издеваться над горняками, которые уже четверо суток находятся под землей", — написал Волынец в Facebook в пятницу.

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По его данным, 14 горняков шахты "Родинская" остаются под землей, требуя выплаты задолженности по зарплате за три месяца. При этом протестующие предупредили, что если до конца дня деньги им не поступят, они начнут голодовку под землей.

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Ранее сообщалось, что на дороге перед международным пунктом пропуска на границе с Польшей около 70 украинских шахтеров заблокировали движение.