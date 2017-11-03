Минобразования намерено объединить физику и географию в один предмет

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В Министерстве образования и науки Украины планируют объединить в один предмет все предметы естественнонаучного цикла, однако пока не знают, как и когда это сделают. Об этом министр образования Лилия Гриневич рассказала во время визита в Одессу, сообщает местное издание "Таймер".

По её словам, проект по объединению в один предмет физику, химию, биологию и географию действительно существует: предполагается, что подобным образом изменят программы для старших классов (после 9-го) в школах и классах гуманитарного направления.

"Это возможно в профильной старшей школе, когда дети выбирают гуманитарный профиль и когда им не хватает времени на углубленное изучение интересующих их предметов. Это значит, что часть предметов нужно каким-то способом объединить, чтобы они всё-таки имели общее представление про картину мира, про естественные предметы. Очевидно, что до 9 класса они учили эти предметы, но всё равно на уровне 10-11 класса такой курс продолжит развитие", — пояснила позицию министерства Гриневич.

"Существует международный прогрессивный опыт, где естественные науки интегрированы в целостную картину мира, когда человек понимает природное явление со всех точек зрения", — добавила она.

Конкретных сроков внедрения этого нововведения министр не назвала. В настоящее время для преподавания "объединённого" предмета нет ни учителей, ни учебников, и их ещё предстоит подоготовить, отмечает издание.

По словам Гриневич, в ближайшее время такой объединённый курс, возможно, введут в качестве эксперимента в 1-2 школах в стране, после чего используют полученный опыт для того, чтобы расширить проект на все школы гуманитарного направления.

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация запретила школам собирать наличные деньги в фонд класса.