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    Общество

    Появились подробности ноябрьских выплат для 3 млн пенсионеров

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    Пенсионная реформа: суть и скрытое (142)

    (обновлено: )66802
    Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир сообщил, что в ноябре повышенные пенсии получат те, у кого размер доплаты оказался меньше 140 гривен.
    Пенсионерка. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Около 3,3 миллиона пенсионеров получат доплаты к пенсии от 10 до 140 гривен в результате реформы, но Пенсионный фонд решил начать выплаты этой категории пенсионеров не в октябре, а в ноябре и с учетом двух месяцев, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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    УНИАН
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    Согласно сообщению, в октябре 6,9 миллиона пенсионеров получили ежемесячную доплату к пенсии в размере более 140 гривен. 

    В интервью "Фактам" заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир сообщил, что из 11,7 миллиона пенсионеров в октябре были пересмотрены пенсии для 6,9 миллиона человек.

    "Это те люди, у кого размер повышения составил более 140 гривен, — отметил он. — В то же время в результате перерасчета пенсии увеличились более чем у 10 миллионов 200 тысяч пенсионеров. И в ноябре повышенные пенсии получат те, у кого размер доплаты оказался меньше 140 гривен", — добавил он.

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    По словам замминистра, средний размер пенсии увеличился с 1 тысячи 886 гривен 78 копеек до 2 тысяч 446 гривен 56 копеек. То есть в среднем вырос на 559 гривен 78 копеек.

    Основные положения закона о пенсионной реформе, в том числе в части повышения с октября пенсий для 9 миллионов граждан, вступили в силу в Украине 11 октября.

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    Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

    Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.

    Всего в Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает норму о ежегодной автоматической индексации пенсий для защиты от инфляции.

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