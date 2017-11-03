Дочь экс-"регионалки" вышла замуж за американца

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Дочь бывшего народного депутата от Партии регионов Елены Бондаренко Полина переехала в США и вышла замуж, сообщила экс-нардеп на своей странице в Facebook.

"В 18 она сделала нашу семью больше и крепче. У нас появился еще один член нашего семейства — Джаред. Наш зять. Любовь не признает границ и паспортов, национальностей и языков. Она вышла замуж. А я стала тещей. И поскольку мой зять — англоговорящий, то мне приходится подтягивать свой английский. Семья Джареда — это замечательные веселые люди, дружные и внимательные. Теперь у нее — своя семья. И она далеко. Я скучаю. Я горжусь ею. И я учусь верить в себя так, как верит в себя она", — делится Бондаренко.

Она добавила, что дочь сочиняет музыку, стихи и пишет песни. "Любит строки украинского поэта Василия Симоненко "не вір мені, бо я брехать не вмію, не жди мене, бо я і так прийду", — рассказала она, добавив, что у Полины есть татуировка на плече — Пальма Мерцалова, символ Донецкой области, и надпись "Remember" (с англ. — помни).

facebook.com/E.A.Bondarenko Дочь Елены Бондаренко Полина

О важном событии в жизни дочери Бондаренко написала спустя два месяца — свадьба состоялась в августе.

По данным СМИ, дочь Бондаренко пытается строить музыкальную карьеру под сценическим псевдонимом Lina Cooper. Супруг 18-летняя Полины – продюсер и композитор Джаред Далтон Кейн.

Свадебная церемония состоялась в штате Массачусетс в ресторане Dockside Restaurant and Brunelle's Marina с выходом к самой длинной реке Новой Англии – Коннектикуту.