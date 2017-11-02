КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. На Прикарпатье объявлено штормовое предупреждение. В течение ночи и утром пятницы, 3 ноября в Ивано-Франковской области сохранится западный ветер. Как ожидается, его скорость может достигать до 15-20 м/с. Об этом передает "Сегодня" со ссылкой на департамент гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

По информации Закарпатского центра гидрометеорологии, на территории области будет облачно, временами дождь, туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью, как ожидается, составит 0-5°С тепла, днем 5-10 °С тепла, днем 0 – 3°С тепла.

При этом вершины Черногорского хребта, расположенного на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, продолжает засыпать снегом.

По состоянию на утро четверга, 2 ноября, на верхушке горы Поп Иван —5°С. Ветер западный, до 10м/с и облачно, видимость в дневное время суток – не более 20 метров.