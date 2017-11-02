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    Общество

    Вспышка гепатита в Ровно: в больнице 18 человек

    (обновлено: )84
    По мнению специалистов, столько больных болезнью Боткина одновременно не случалось лет 15. Пациенты считают, что вирус распространялся через питьевую воду из кранов, ведь пользуются одним водопроводом.
    Ребенок в больнице. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В Ровно зафиксировали вспышку гепатита А (болезнь Боткина), в результате чего были госпитализированы 18 человек, из них – четверо дети, сообщает ТСН.

    Все госпитализированные заразились примерно одновременно, но в разных районах города. Медики говорят — столько больных болезнью Боткина одновременно не случалось лет 15. Пациенты считают, что вирус распространялся через питьевую воду из кранов, ведь пользуются одним водопроводом.

    "Мы люди взрослые и не употребляем в пищу немытых фруктов или овощей, то есть все, что мы моем, мы пользуемся той же водой из крана", — говорит пациентка.

    В связи с этим возник ажиотаж на бутилированную воду: с прилавков начали буквально разметать баклажки с водой.

    Вместе с тем, в областном водоканале уверяют, что с водой все хорошо, и она соответствует нормам.

    Тем временем эпидемиологи уже начали расследовать причины вспышки болезни. Анализы показали, что возбудителя гепатита А в воде сейчас нет. Теперь ищут, что повлекло заболевание.

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