Львов: главу союза ветеранов АТО дважды поймали на пьяной езде и отпустили

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Главу Всеукраинского союза ветеранов АТО, которого львовские патрульные дважды за один вечер задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, суд не наказал и отпустил на поруки его же организации. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net со ссылкой на соответсствующее постановление Сиховского районного суда Львова.

"Речь идет о руководителе волонтерской группы "Всеукраинский союз ветеранов АТО" Степане Панчуке. 1 августа в 22:35 его остановили патрульные на ул. Трильовського во Львове. Мужчина был нетрезвым за рулем. А уже через час его снова задержали за рулем на просп. Красной Калины. Поэтому мужчина дважды за один вечер совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 130 КуоАП", — говорится в сообщении.

Как сказано в постановлении суда, Панчук признал свою вину и "просил учесть, что предоставляет волонтерскую помощь и всеми силами способствует утверждению независимости Украинского государства". Суд учел его раскаяние, а также активную гражданскую позицию и принял решение о передаче его на поруки ОО "Всеукраинсткий союз ветеранов АТО".

При этом суд закрыл дело, даже не оштрафовав нарушителя и не изъяв у него водительское удостоверение.

Согласно ст. 130 КУоАП (управление автомобилем в состоянии опьянения), за первое в текущем году вождения в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение водительских прав на один год. Если нарушитель второй раз за текущий год сел пьяным за руль, штраф составляет 20,4 тыс. грн, а водительских прав должны лишить на три года.

Издание обращает внимание, что это не первый случай, когда суды отпускают пьяных водителей на поруки ОО "Всеукраинский союз ветеранов АТО". Как минимум двух нетрезвых водителей на поруки этой организации отпустили в Тернопольской области. Однако 26 октября Шевченковский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства организации о передаче на поруки водителя, которого задержали нетрезвым за рулем во Львове. Нарушителя оштрафовали на 10,2 тыс. грн и изъяли у него водительское удостоверение.

Напомним, ранее в Савранском районе Одесской области водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на группу молодых людей, которые шли по обочине; в результате наезда погибла 15-летняя девушка.