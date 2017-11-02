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    Общество

    Хэллоуин и украинцы. УПЦ обнародовала результаты опроса

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    Абсолютное большинство опрошенных не поддерживает внедрение празднования Хэллоуина в стране, заявили в УПЦ. В частности, Людмила Архипович выразила мнение, что стоит отмечать традиционные для Украины праздники, а не чужие.
    Как отмечали Хэллоуин в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Большинство украинцев не поддерживают внедрение празднования Хэллоуина в Украине, сообщает центр информации Украинской православной церкви, подводя итоги соответствующего опроса среди пользователей Facebook.

    В опросе за сутки приняли участие более 640 человек.

    "По состоянию на 1 ноября 18.00 абсолютное большинство опрошенных не поддерживает внедрение празднования этого дня в нашей стране. В частности, 580 человек резко высказались против празднования Хэллоуина, и только 8 – "за", — сказано в сообщении.

    Хэллоуин в зоопарке
    REUTERS Mary Turner
    Пингвины, тигры и лемуры "отмечают" Хэллоуин

    Пользователь Людмила Архипович выразила мнение, что стоит отмечать традиционные для Украины праздники, а не чужие: "Мы — православные, у нас есть свои традиции, народные праздники. Отмечать традиционные праздники народов другой культуры, веры и т. п. — как-то неуместно".

    В свою очередь Вика Щерба написала: "Противно, а потом еще и говорим и почему у нас все так плохо? Потому что бесам праздники проводим".

    Сергей Краснянский назвал Хэллоуин "признаком стремительной деградации общества".

    При этом Владимир Коробчанский не увидел в праздновании ничего плохого. "Не вижу причины осуждать. Маскарад и только. Без какой-либо идейной подоплеки. Пусть развлекаются".

    Некоторые респонденты называли Хэллоуин откровенно сатанинским праздником. "Хэллоуин — это сатанинский праздник. Христиане против этого действа. Нужно объяснять людям его опасность для души и историю его возникновения", — отметила Инна Хобта.

    "Чужое заимствованное празднование, думаю, это лишнее! Но каждый сам в праве решать — праздновать его или нет. В моей семье это не принято", — говорит Владимир Коробчанский.

    Ранее протоиерей Александр Клименко призвал отмечать не Хэллоуин, а традиционные украинские праздники.

    Первое упоминание о Хэллоуине датировано 1745 годом. Происходит от древних кельтских праздников Савин (окончание жатвы) и дней мертвых. Широко отмечается в ряде католических стран, в частности США, Канаде, Ирландии и Великобритании. По популярности в этих государствах уступает лишь Рождеству. Традиционно отмечается в ночь на 1 ноября. 

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