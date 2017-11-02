Хэллоуин и украинцы. УПЦ обнародовала результаты опроса

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Большинство украинцев не поддерживают внедрение празднования Хэллоуина в Украине, сообщает центр информации Украинской православной церкви, подводя итоги соответствующего опроса среди пользователей Facebook.

В опросе за сутки приняли участие более 640 человек.

"По состоянию на 1 ноября 18.00 абсолютное большинство опрошенных не поддерживает внедрение празднования этого дня в нашей стране. В частности, 580 человек резко высказались против празднования Хэллоуина, и только 8 – "за", — сказано в сообщении.

Пользователь Людмила Архипович выразила мнение, что стоит отмечать традиционные для Украины праздники, а не чужие: "Мы — православные, у нас есть свои традиции, народные праздники. Отмечать традиционные праздники народов другой культуры, веры и т. п. — как-то неуместно".

В свою очередь Вика Щерба написала: "Противно, а потом еще и говорим и почему у нас все так плохо? Потому что бесам праздники проводим".

Сергей Краснянский назвал Хэллоуин "признаком стремительной деградации общества".

При этом Владимир Коробчанский не увидел в праздновании ничего плохого. "Не вижу причины осуждать. Маскарад и только. Без какой-либо идейной подоплеки. Пусть развлекаются".

Некоторые респонденты называли Хэллоуин откровенно сатанинским праздником. "Хэллоуин — это сатанинский праздник. Христиане против этого действа. Нужно объяснять людям его опасность для души и историю его возникновения", — отметила Инна Хобта.

"Чужое заимствованное празднование, думаю, это лишнее! Но каждый сам в праве решать — праздновать его или нет. В моей семье это не принято", — говорит Владимир Коробчанский.

Ранее протоиерей Александр Клименко призвал отмечать не Хэллоуин, а традиционные украинские праздники.

Первое упоминание о Хэллоуине датировано 1745 годом. Происходит от древних кельтских праздников Савин (окончание жатвы) и дней мертвых. Широко отмечается в ряде католических стран, в частности США, Канаде, Ирландии и Великобритании. По популярности в этих государствах уступает лишь Рождеству. Традиционно отмечается в ночь на 1 ноября.