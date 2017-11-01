Украинцы стали существенно больше ездить в Россию - Госпогранслужба

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Украинцы в этом году стали больше ездить в Россию, об этом свидетельствует статистика Госпогранслужбы Украины, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"Если за 2016 год более 4 миллионов граждан с паспортами Украины пересекли границу Российской Федерации, то за девять месяцев этого года таких пересечений было уже более 5,7 миллиона. Мы наблюдаем тенденцию к тому, что количество переходов границы с РФ стало большим", — заявил Слободян в эфире украинского бюро "Радио Свобода".

Также, по его словам, есть тенденция к увеличению числа поездок граждан РФ в Украину.

"За весь 2016 год границу на въезд в Украину пересекли не менее полутора миллиона граждан с паспортами Российской Федерации. За девять месяцев этого года таких граждан более 1,4 миллиона", — сообщил Слободян.

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Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, почти половина опрошенных россиян положительно относятся к Украине, хотя еще полгода назад хорошо относились около 25%. Лишь 37% жителей Украины сказали, что относятся сейчас к РФ хорошо.