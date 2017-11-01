В аэропорту Симферополя и на переправе в Керчи усилены меры безопасности

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Аэропорт Симферополя и керченская паромная переправа работают в штатном режиме, но на обоих объектах приняты дополнительные меры безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службах предприятий.

"В аэропорту приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности, аэропорт при этом работает в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инструктаж о дополнительных мерах безопасности и усилении бдительности проведен среди сотрудников керченской паромной переправы, сообщили в пресс-службе оператора "Морская дирекция".

"Сотрудники переправы предупреждены о бдительности и внимательности, это касается работы на досмотре пассажиров и транспортных средств в портах переправы и других мероприятий", — отметили в пресс-службе оператора переправы.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Глава обслуживающей компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов сообщал, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (южный берег Крыма). Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.