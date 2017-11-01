Граждан Украины нет среди жертв теракта в центре Нью-Йорка

КИЕВ, 1 ноя — РАИ Новости Украина. Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших в теракте, произошедшем в центре Нью-Йорка во вторник, 31 октября.

"Наши искренние соболезнования родным и близким погибших в Нью-Йорке. Предварительно – украинских граждан среди погибших или раненных нет", — сообщается в Тwitter-аккаунте посольства Украины в США.

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Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".