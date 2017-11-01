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    Общество

    Граждан Украины нет среди жертв теракта в центре Нью-Йорка

    Тема:

    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов (17)

    (обновлено: )261
    Посольство Украины в США выражает соболезнования родным и близким погибших в Нью-Йорке. По предварительным данным, украинцев среди ереди жертв атаки нет.
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    @abdrahmane_d

    КИЕВ, 1 ноя — РАИ Новости Украина. Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших в теракте, произошедшем в центре Нью-Йорка во вторник, 31 октября.

    Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Видео
    Канал на Youtube ABC Action News
    Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Первые кадры после ЧП

    "Наши искренние соболезнования родным и близким погибших в Нью-Йорке. Предварительно – украинских граждан среди погибших или раненных нет", — сообщается в Тwitter-аккаунте посольства Украины в США. 

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    Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

    Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".

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