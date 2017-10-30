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    Общество

    Мосийчук сообщил об улучшении здоровья

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (82)

    (обновлено: )3803
    Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что состояние его здоровья улучшается, но боли еще охватывают правую руку, ногу и позвоночник.
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в Киеве, заявил, что состояние его здоровья улучшается, в понедельник он "попробует встать и пойти".

    Ранее, в воскресенье, он сообщил, что из его тела вытащили не менее 30 инородных фрагментов, и теперь он "пытается вернуться к жизни".

    "Состояние моего здоровья улучшается, но боли еще охватывают правую руку, ногу и позвоночник. Именно поэтому врачи на ночь делают инъекции обезболивающего и снотворного. В целом чувствую себя лучше, и с разрешения врачей сегодня попробую встать и пойти. Хоть по палате, но пойти ногами", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook в понедельник утром.

    Скриншот сообщения

    МВД ранее сообщило, что в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука.

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

    В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными.

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