Мосийчук сообщил об улучшении здоровья

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в Киеве, заявил, что состояние его здоровья улучшается, в понедельник он "попробует встать и пойти".

Ранее, в воскресенье, он сообщил, что из его тела вытащили не менее 30 инородных фрагментов, и теперь он "пытается вернуться к жизни".

"Состояние моего здоровья улучшается, но боли еще охватывают правую руку, ногу и позвоночник. Именно поэтому врачи на ночь делают инъекции обезболивающего и снотворного. В целом чувствую себя лучше, и с разрешения врачей сегодня попробую встать и пойти. Хоть по палате, но пойти ногами", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Скриншот сообщения

МВД ранее сообщило, что в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными.