"Попробую встать и пойти". Мосийчук сообщил об улучшении здоровья

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в Киеве, заявил, что состояние его здоровья улучшается, в понедельник он "попробует встать и пойти".

Ранее, в воскресенье, он сообщил, что из его тела вытащили не менее 30 инородных фрагментов, и теперь он "пытается вернуться к жизни".

"Состояние моего здоровья улучшается, но боли еще охватывают правую руку, ногу и позвоночник. Именно поэтому врачи на ночь делают инъекции обезболивающего и снотворного. В целом чувствую себя лучше, и с разрешения врачей сегодня попробую встать и пойти. Хоть по палате, но пойти ногами", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook в понедельник утром.

По данным МВД Украины, в среду вечером в результате взрыва на выходе из здания телеканала «Эспрессо» в Киеве погибли два человека — проходивший мимо бывший сотрудник МВД Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир, последний охранял Мосийчука. Пострадали четыре человека, среди которых сам депутат и известный украинский политолог Виталий Бала.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых покушение на Мосийчука. По данным МВД, злоумышленники дистанционно включили взрывное устройство, установленное на припаркованном возле места взрыва мотороллере.