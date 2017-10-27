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    Общество

    В Мукачево второклассник пришел в школу в два ночи

    (обновлено: )55721
    Ночью патрульные отвезли ребенка домой. Мальчик не смог объяснить почему он так рано встал в школу, но можно предположить, что перепутал время и считал, что уже утро.
    Полиция Мукачево. Архивное фото
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В пятницу в Мукачево второклассник пришел в школу в 2 часа ночи, сообщает Мukachevo.net. Почему школьник пришел так рано в школу, ребенок объяснить не смог.

    Александр Спиваковский
    Александр Спиваковский / Facebook
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    "В полиции сообщили, что получили сообщение от неизвестного о том, что у школы ходит маленький мальчик. На место сразу выехали патрульные, которые подобрали школьника и выяснили, что отца у него нет, а мама на работе. Живет мальчик дома с бабушкой", — говорится в сообщении.

    Ночью патрульные отвезли ребенка домой. Мальчик не смог объяснить почему он так рано встал в школу, но можно предположить, что перепутал время и считал, что уже утро.

    В полиции намерены с мамой ребенка провести беседу и привлечь к ответственности.

    Ранее сообщалось, что в Ровенской области отравились 16 школьников, 14 из них были госпитализированы.

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