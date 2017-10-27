В Мукачево второклассник пришел в школу в два ночи

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КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В пятницу в Мукачево второклассник пришел в школу в 2 часа ночи, сообщает Мukachevo.net. Почему школьник пришел так рано в школу, ребенок объяснить не смог.

"В полиции сообщили, что получили сообщение от неизвестного о том, что у школы ходит маленький мальчик. На место сразу выехали патрульные, которые подобрали школьника и выяснили, что отца у него нет, а мама на работе. Живет мальчик дома с бабушкой", — говорится в сообщении.

Ночью патрульные отвезли ребенка домой. Мальчик не смог объяснить почему он так рано встал в школу, но можно предположить, что перепутал время и считал, что уже утро.

В полиции намерены с мамой ребенка провести беседу и привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области отравились 16 школьников, 14 из них были госпитализированы.