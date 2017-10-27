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    В Кабмине пригрозили тюрьмой за отсутствие тепла в квартирах

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    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые (184)

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    Статья 367 Уголовного кодекса Украины, часть 1 и часть 2, которая предусматривает заключение до 5 лет за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, неисполнение обязанностей, которое привело к значительным последствиям.
    Отопительный сезон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Кабинете министров напомнили об уголовной ответственности за несвоевременное подключение к теплу. Об этом заявил во время селекторного совещания по прохождению отопительного сезона вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина.

    Отопительный сезон в Украине: пока не для всех. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Отопительный сезон в Украине: пока не для всех

    Вице-премьер напомнил об уголовной ответственности глав органов местного самоуправления за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

    "Статья 367 Уголовного кодекса Украины, часть 1 и часть 2, которая предусматривает заключение до 5 лет за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, неисполнение обязанностей, которое привело к значительным последствиям. Поэтому, я прошу всех опомниться и перестать перекладывать свою управленческую несостоятельность на центральные органы власти или ОГА", — подчеркнул он.

    Кроме того, Зубко в очередной раз подчеркнул, что местные администрации осуществляют государственный контроль, а управление, в соответствии с законодательством и, имея возможности и полномочия, осуществляют органы местного самоуправления.

    Напомним, отопительный сезон в Украине официально стартовал 15 октября.

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