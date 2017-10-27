ООН отправила в Донбасс 11 грузовиков с продуктовыми наборами

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. ООН отправила жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса 11 грузовиков с продуктовыми наборами, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на неконтролируемые территории проследовало 11 грузовых автомобилей с продуктовыми наборами общей массой почти 213 тонн от Всемирной продовольственной организации ООН и представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев", — говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.