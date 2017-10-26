наверх
26.10.201719:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Днепре неизвестные собрали свежие цветы у памятника Славы и выбросили их

    (обновлено: )26303
    Выброшенные букеты были еще свежими. Их принесли в эти выходные местные жители в честь 74-ой годовщины освобождения Днепра от фашистских захватчиков.
    В Днепре неизвестные молодые собрали все цветы возле памятника Славы и выбросили их в урну
    facebook.com/n.v.goncharenko

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В Днепре  неизвестные молодые люди в капюшонах собрали все цветы возле памятника Славы и выбросили их в урну среди бела дня, написала на своей странице в "Фейсбук" очевидица происходящего Наталья Гончаренко.

    По ее словам, букеты были еще свежими. Их принесли в эти выходные местные жители в честь 74-ой годовщины освобождения Днепра от фашистских захватчиков.

    facebook.com/n.v.goncharenko
    В Днепре неизвестные молодые собрали все цветы возле памятника Славы и выбросили их в урну

    Отмечается, что неизвестные парни собрали в охапки все букеты и запихнули их в урны на проспекте. На видеозаписи инцидента различить лица или хоть как-то идентифицировать их невозможно. 

    Как сообщалось ранее, в Киеве неизвестные похитили все мусорные урны с "Каштановго" бульвара на столичном проспекте Победы.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Глава Чечни Рамзан Кадыров
      Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
      Николай Коханивский, 25 октября 2017 в зале суда
      Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
      СИЗО, в котором находится виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева
      Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
      Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
      Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые