В Днепре неизвестные собрали свежие цветы у памятника Славы и выбросили их

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В Днепре неизвестные молодые люди в капюшонах собрали все цветы возле памятника Славы и выбросили их в урну среди бела дня, написала на своей странице в "Фейсбук" очевидица происходящего Наталья Гончаренко.

По ее словам, букеты были еще свежими. Их принесли в эти выходные местные жители в честь 74-ой годовщины освобождения Днепра от фашистских захватчиков.

facebook.com/n.v.goncharenko В Днепре неизвестные молодые собрали все цветы возле памятника Славы и выбросили их в урну

Отмечается, что неизвестные парни собрали в охапки все букеты и запихнули их в урны на проспекте. На видеозаписи инцидента различить лица или хоть как-то идентифицировать их невозможно.

Как сообщалось ранее, в Киеве неизвестные похитили все мусорные урны с "Каштановго" бульвара на столичном проспекте Победы.