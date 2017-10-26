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    Общество

    В черновицкой школе массово отравились дети

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    В пресс-службе горсовета сообщили, что по состоянию на 26 октября госпитализирован один ребенок, остальные 54 школьника лечатся амбулаторно. Все они посещали группу продленного дня.
    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Michele Constantini

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Более 50 учеников младшей школы в Черновцах обратились к врачам с подозрением на отравление, сообщил в четверг начальник управления образования горсовета Сергея Мартынюк.

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

    По данным пресс-службы горсовета, инцидент произошел накануне, дети, которые посещали группу продленного дня и обедали в школе, пожаловались на плохое самочувствие, после чего обратились к врачам с подозрением на отравление.

    "В общеобразовательной школе №27 начато санаторно-эпидемиологическое расследование в связи с тем, что 55 учеников младшей школы обратились к врачам с подозрением на отравление… Услуги по организации питания в этой школе предоставляет ООО "Мега-Крокус" (руководитель Василий Пацарнюк)", – цитирует слова Мартынюка пресс-служба Черновицкого горсовета.

    В пресс-службе добавили, что по состоянию на 26 октября, госпитализирован один ребенок, остальные лечатся амбулаторно.

    Ранее сообщалось о массовом отравлении школьников в Краматорске. 

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