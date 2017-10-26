Мосийчук сделал первое официальное заявление по поводу покушения

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в Киеве, пришел в себя после операции и сделал заявление, в коором назвал произошедшее покушением на него.

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

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"Операция прошла успешно. Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука оценивается как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя, и передает слова благодарности за поддержку", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Мосийчука в Facebook.

Также на странице в соцсети опубликовано официальное заявление нардепа.

"Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители — киевские. Не исключено, что агентура в патриотической среде. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине.

Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Он бывший "беркутовец", который что в 2013 стоял по другую сторону баррикад. А вчера он погиб, спасая меня, — националиста. Жизнь не черно-белая. Чтобы победить, мы должны это осознать. Украинский Нация должна стать единой, перевернув страницу внутренних расприй.

Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда его не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана.

Что касается моего состояния: поражена правая сторона — с той стороны, где был взрыв. Операция прошла успешно. По периметру больницы выставлена ​​охрана.

Спасибо всем, кто беспокоился", — говорится в заявлении Мосийчука.

Facebook Игоря Мосийчука Заявление Игоря Мосийчука

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.