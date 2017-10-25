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    Общество

    Активист, бросивший мэра Конотопа в мусорный бак, дорого заплатит

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    Сообщается, что сам бывший градоначальник Конотопа Василий Дзед, который оказался в мусорном баке, в суд ни разу не появлялся и своих претензий к активисту не выдвигал.
    Мусорный бак рядом с моргом в Измаиле
    Думская.net

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В Сумской области вынесли приговор активисту Спартаку Сергиенко, который бросил в мусорный бак экс-мэра Конотопа. Сергиенко заплатит 42 тысячи гривен штрафа.

    Депутата Одесского горсовета, руководителя одесского отделения Фонда госимущества Алексея Косьмина обсыпали мукой, облили зеленкой и затолкали в мусорный бак
    uc.od.ua
    Люстрация по-одесски: мусорный бак, мука и зеленка

    Следствие продолжалось три года. Белопольский суд признал виновным Сергиенко в хулиганстве и препятствовании деятельности должностного лица.

    При этом экс-мэр Конотопа Василий Дзед, который оказался в мусорном баке, в суд ни разу не появлялся и своих претензий к активисту не выдвигал.

    "Штраф – не знаю, буду просить, чтобы помогали, потому что таких средств у меня нет. Я боюсь другого, что это будет прецедент. И будут наказывать активистов, которые пытались бороться за Украину и такими поступками устанавливать справедливость", — цитирует ТСН Сергиенко.

    Ранее сообщалось, что в Казатине Винницкой области возле здания районного совета около 50 человек пришли выразить недовольство работой председателя райсовета  Виктора Слободянюка. Во время общения с чиновником, несколько человек с применением физической силы, бросили его в мусорный бак.

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