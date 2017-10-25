Активист, бросивший мэра Конотопа в мусорный бак, дорого заплатит

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В Сумской области вынесли приговор активисту Спартаку Сергиенко, который бросил в мусорный бак экс-мэра Конотопа. Сергиенко заплатит 42 тысячи гривен штрафа.

Следствие продолжалось три года. Белопольский суд признал виновным Сергиенко в хулиганстве и препятствовании деятельности должностного лица.

При этом экс-мэр Конотопа Василий Дзед, который оказался в мусорном баке, в суд ни разу не появлялся и своих претензий к активисту не выдвигал.

"Штраф – не знаю, буду просить, чтобы помогали, потому что таких средств у меня нет. Я боюсь другого, что это будет прецедент. И будут наказывать активистов, которые пытались бороться за Украину и такими поступками устанавливать справедливость", — цитирует ТСН Сергиенко.

Ранее сообщалось, что в Казатине Винницкой области возле здания районного совета около 50 человек пришли выразить недовольство работой председателя райсовета Виктора Слободянюка. Во время общения с чиновником, несколько человек с применением физической силы, бросили его в мусорный бак.