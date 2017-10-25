Осуждённый за ДТП с 6-ю жертвами объяснил, зачем снова сел за руль нетрезвым

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Осуждённый за ДТП с шестью погибшими харьковчанин Андрей Полтавец рассказал, что сел за руль в нетрезвом состоянии cлучайно, а автомобиль Mitsubishi Lancer принадлежит его жене.

По его словам, он обнаружил в автомобиле жены неисправность, решил самостоятельно её починить, а затем испытать.

"Решил попробовать. И дальше вибрация была. И поехал. Не было такого умысла. Так получилось. Виноват… В этот день приезжал Вакарчук. Возле "Металлиста" — как в улике, этих полицейских. И я туда поехал… Так получилось, как получилось", — сказал он.

Полтавец уточнил, что патрульные составили на него административные материалы, а Червонозаводской райсуд Харькова вынес обвинительный приговор и назначил штраф в размере 10 200 гривен.

"Во время общения прежде всего патрульные выявили, что у водителя не было при себе водительского удостоверения, документов, которые подтверждают личность. Был только регистрационный талон на транспортное средство. Второе — патрульные выявили у него признаки алкогольного опьянения. Запах алкоголя, покраснение глаз, неуверенная походка", — цитирует kh.vgorode.ua пресс-секретаря Управления патрульной полиции Харькова Карину Курбанову.

Проходить алкотест и сдать анализы в медучреждении Полтавец отказался.

"В этот день не употреблял, но это не значит, что я не был пьяным. На предыдущий день принял 300-350 грамм. Есть особенность организма, что выветривается 15-20 часов. Я даже об этом не подумал. Говорю, как есть. Извините", — добавил он.

В прокуратуре сообщили, что за уклонение от наказания ему может грозить новый срок. Полтавец уверяет, что сотрудничает со следствием.

"Уже назад дороги нет. Произошло то, что произошло. Я не скрываюсь от следствия. Полностью сотрудничаю со следствием. Все вопросы, которые задавались, отвечал. Больше добавить не могу. Вину полностью признаю", — сказал он.

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