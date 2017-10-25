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    Общество

    Осуждённый за ДТП с 6-ю жертвами объяснил, зачем снова сел за руль нетрезвым

    (обновлено: )13810
    Осуждённый за ДТП с шестью погибшими харьковчанин Андрей Полтавец признался, что не скрывается от следствия и полностью с ним сотрудничает.
    ДТП. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Осуждённый за ДТП с шестью погибшими харьковчанин Андрей Полтавец рассказал, что сел за руль в нетрезвом состоянии cлучайно, а автомобиль Mitsubishi Lancer принадлежит его жене. 

    По его словам, он обнаружил в автомобиле жены неисправность, решил самостоятельно её починить, а затем испытать.

    "Решил попробовать. И дальше вибрация была. И поехал. Не было такого умысла. Так получилось. Виноват… В этот день приезжал Вакарчук. Возле "Металлиста" — как в улике, этих полицейских. И я туда поехал… Так получилось, как получилось", — сказал он. 

    Полтавец уточнил, что патрульные составили на него административные материалы, а Червонозаводской райсуд Харькова вынес обвинительный приговор и назначил штраф в размере 10 200 гривен.

    "Во время общения прежде всего патрульные выявили, что у водителя не было при себе водительского удостоверения, документов, которые подтверждают личность. Был только регистрационный талон на транспортное средство. Второе — патрульные выявили у него признаки алкогольного опьянения. Запах алкоголя, покраснение глаз, неуверенная походка", — цитирует kh.vgorode.ua пресс-секретаря Управления патрульной полиции Харькова Карину Курбанову. 

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    Проходить алкотест и сдать анализы в медучреждении Полтавец отказался. 

    "В этот день не употреблял, но это не значит, что я не был пьяным. На предыдущий день принял 300-350 грамм. Есть особенность организма, что выветривается 15-20 часов.  Я даже об этом не подумал. Говорю, как есть. Извините", — добавил он. 

    В прокуратуре сообщили, что за уклонение от наказания ему может грозить новый срок. Полтавец уверяет, что сотрудничает со следствием. 

    "Уже назад дороги нет. Произошло то, что произошло. Я не скрываюсь от следствия. Полностью сотрудничаю со следствием. Все вопросы, которые задавались, отвечал. Больше добавить не могу. Вину полностью признаю", — сказал он. 

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену (Алену) Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

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