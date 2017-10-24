Украинцы стали чаще ездить в Россию - погранслужба

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба констатирует увеличение количества выезжающих в Россию украинцев в 2017 году.

Об этом в интервью интернет-изданию "Цензор.нет" сказал председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.

"В 2016 году в Россию ездили 4,1 млн граждан Украины, в 2017-м больше — уже более 5,7 млн", — сообщил он.

В то же время в 2016 году в Украину въехали более 1,5 млн россиян, а в текущем — 1,4 млн

Цигикал надеется, что с 1 января 2018 года для граждан РФ при въезде в Украину будет применяться биометрический контроль, в частности, будут сниматься отпечатки пальцев.

Для этих целей Госпогранслужбе уже выделено 300 млн гривен для закупки сканеров, обустройства рабочих мест, создания соответствующей системы.

Ранее сообщалось, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-августе 2017 года составил 7,725 миллиарда долларов, показав рост на 24,7% в годовом выражении.