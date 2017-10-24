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    Общество

    Украинцы стали чаще ездить в Россию - погранслужба

    (обновлено: )18613
    В Государственной пограничной службе сообщили, что в 2016 году в Россию ездили 4,1 млн граждан Украины, в 2017-м больше - уже более 5,7 миллионов.
    Центральный вокзал в Киеве
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба констатирует увеличение количества выезжающих в Россию украинцев в 2017 году.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
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    Об этом в интервью интернет-изданию "Цензор.нет" сказал председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.

    "В 2016 году в Россию ездили 4,1 млн граждан Украины, в 2017-м больше — уже более 5,7 млн", — сообщил он.

    В то же время в 2016 году в Украину въехали более 1,5 млн россиян, а в текущем — 1,4 млн

    Цигикал надеется, что с 1 января 2018 года для граждан РФ при въезде в Украину будет применяться биометрический контроль, в частности, будут сниматься отпечатки пальцев.

    Для этих целей Госпогранслужбе уже выделено 300 млн гривен для закупки сканеров, обустройства рабочих мест, создания соответствующей системы.

    Ранее сообщалось, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-августе 2017 года составил 7,725 миллиарда долларов, показав рост на 24,7% в годовом выражении.

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