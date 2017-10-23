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    Общество

    Драки возле Рады. Объявлено первое подозрение

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (260)

    (обновлено: )8210
    Одному из правонарушителей уже объявлено подозрение. По словам Сергея Князева, в понедельник правоохранители обратятся в суд по рассмотрению меры пресечения в отношении других участников беспорядков.
    Участники вече у здания Верховной рады в Киеве и сотрудники правоохранительных органов во время драки у автомобиля с аппаратурой, 22 октября 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Одному из участников столкновений между митингующими и правоохранителями возле Верховной Рады объявлено подозрение, сообщил в понедельник глава Нацполиции Сергей Князев.

    Ранее полиция сообщала, что возбуждено несколько уголовных дел по факту столкновений митингующих с полицией, а также в связи с кражей защитных щитов Нацгвардии.

    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Сергей Новохацкий/Facebook
    Верхом на казаке и с золотым батоном. "Порошенко" присоединился к вече

    "Они (уголовные производства – Ред.) плавно расследуются. Одному из правонарушителей уже объявлено подозрение. Сегодня мы обращаемся в суд по рассмотрению меры пресечения в отношении других участников беспорядков. Также без задержки быстрыми темпами материалы будут собраны и направлены соответственно", – цитирует Князева телеканал "112 Украина".

    При этом не уточняется, в рамках какого именно производства было объявлено подозрение.

    Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

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    Тогда же организаторы митинга заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники АТО в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

    В субботу внефракционный депутат Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский. Вместе с тем в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон.

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