Скандал в Минобороны. НАБУ хотят обвинить в госизмене - СМИ

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины завела оперативно-розыскное дело (ОРД) для дальнейшего расследования государственной измены в отношении прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов Национального антикоррупционного бюро после того, как они провели операцию по задержанию заместителя министра обороны Игоря Павловского. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на информированный источник.

"СБУ хочет "пришить" САП и НАБУ госизмену. Завели ОРД в отношении прокуроров и детективов после того, как прошла операция по Минобороны и "Трейд Коммодити", — сказал он.

По его словам, инициатором таких действий является заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Гладковский, который, по информации СМИ, являлся бизнес-партнером президента Украины Петра Порошенко.

Также отмечается, что по данному вопросу состоялось заседание СНБО.

В то же время СБУ отрицает, что завела дело в отношении прокуроров САП и детективов НАБУ, сообщила спикер спецсулжбы Елена Гитлянска.

"Эта информация не соответствует действительности", — сказала она.

Других деталей она не сообщил.

Компания "Трейд Коммодити", которая фигурирует в коррупционной схеме закупки топлива для Министерства обороны, начиная с 2016 года выиграла государственных тендеров на 4,8 миллиардов гривен. Кроме тендеров Минобороны, "Трейд Коммодити" неоднократно выигрывала аукционы "Укрзализныци", "Энергоатома", "Центрэнерго", а также нескольких морских портов, в частности, Мариупольского, Бердянского и Белгород-Днестровского.

Читайте также: Как бы задержание чиновников Минобороны не закончилось пшиком — волонтер

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны. НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления были задержаны заместитель министра обороны Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич. Также были задержаны еще двое подозреваемых — сотрудник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Всем четырем задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Ранее министр обороны Степан Полторак на фоне коррупционного скандала в ведомстве заявил, что готов уйти в отставку.