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    Общество

    Зоозащитники ищут хозяина кота, которому в Чернигове сделали тату

    (обновлено: )29101
    Зоозащитники возмущены владельцем кота, который решил сделать животному татуировку. Фотографии животного в татусалоне были обнародованы в социальных сетях.
    Зоозащитники ищут хозяина кота, которому в Чернигове сделали тату
    Facebook UAnimals

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Зоозащитники обратили внимание на кота, которому хозяин сделал татуировку, сообщает UAnimals в Facebook.

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    "Жителю Чернигова Анатолию Логинову казалось смешным сделать татуировку собственном коту. Не нашлось мыслящих людей и в салоне, поэтому животное перенесла худшие часа в своей жизни. На эти фотографии даже невозможно спокойно смотреть!", — написали защитники в сообщении.

    Активисты заявили, что ищут активистов в Чернигове, которые готовы взяться за это дело.

    Ранее сообщалось, что слепой кот-меломан из Стамбула поразил и растрогал пользователей соцсетей. 

    Напомним, уснувший на заборе кот стал звездой интернета.

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