Зоозащитники ищут хозяина кота, которому в Чернигове сделали тату

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Зоозащитники обратили внимание на кота, которому хозяин сделал татуировку, сообщает UAnimals в Facebook.

"Жителю Чернигова Анатолию Логинову казалось смешным сделать татуировку собственном коту. Не нашлось мыслящих людей и в салоне, поэтому животное перенесла худшие часа в своей жизни. На эти фотографии даже невозможно спокойно смотреть!", — написали защитники в сообщении.

Активисты заявили, что ищут активистов в Чернигове, которые готовы взяться за это дело.

Ранее сообщалось, что слепой кот-меломан из Стамбула поразил и растрогал пользователей соцсетей.

Напомним, уснувший на заборе кот стал звездой интернета.