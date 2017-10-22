Утвержден порядок лишения статуса участника боевых действий в Донбассе

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Правительство Украины утвердило список нарушений, которые могут лишить украинских военных статуса участника боевых действий в Донбассе.

В начале 2017 года представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк говорил, что статус участника боевых действий в Донбассе получили 193,4 тысячи украинских военных.

Согласно новому постановлению Кабинета министров Украины, лишить статуса участника боевых действий можно в случае обвинительного приговора суда за совершение лицом умышленного тяжкого преступления в период военной операции, выявления факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО или по личному заявлению.

В тексте документа отмечается, что также внесены изменения в положение о едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.