Синоптики сделали прогноз на выходные: в Украину идут холода

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В субботу, 21 октября, в Украине без осадков, лишь в западной части днем небольшой, в Карпатах умеренный дождь, сообщает Гидрометцентр.

По территории страны, кроме северных областей, ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью 4..9 ° тепла, в южной части до 12 °, на севере Левобережья местами 0..2 ° мороза; днем 9..14 ° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 13..18 °.

В Киеве без осадков. Температура ночью 6..8 ° тепла, днем 10..12 °.

УкрГМЦ, facebook Карта погоды на 21 октября

meteo.gov.ua Карта погоды на 22 октября

Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров, бушующих в Португалии и испанском автономном сообществе Галисия, увеличилось до 35 человек. Как уточнил руководитель Гражданской обороны Португалии, в центральных и северных провинциях жертвами огня стал 31 человек.