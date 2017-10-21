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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на выходные: в Украину идут холода

    (обновлено: )54
    В Гидрометцентре сообщили, что в западной части днем небольшой, в Карпатах умеренный дождь, температура ночью 4..9 ° тепла, в южной части до 12 °.
    Золотая осень. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В субботу, 21 октября, в Украине без осадков, лишь в западной части днем небольшой, в Карпатах умеренный дождь, сообщает Гидрометцентр.

    По территории страны, кроме северных областей, ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

    Температура ночью 4..9 ° тепла, в южной части до 12 °, на севере Левобережья местами 0..2 ° мороза; днем 9..14 ° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 13..18 °.

    В Киеве без осадков. Температура ночью 6..8 ° тепла, днем 10..12 °.

    УкрГМЦ, facebook
    Карта погоды на 21 октября
    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 22 октября

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров, бушующих в Португалии и испанском автономном сообществе Галисия, увеличилось до 35 человек. Как уточнил руководитель Гражданской обороны Португалии, в центральных и северных провинциях жертвами огня стал 31 человек.

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