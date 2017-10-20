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    Общество

    США передадут военным медикам 40 автомобилей Hummer

    (обновлено: )107
    Посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с руководством AM General - компании-производителя военных автомобилей Hummer. В диппредставительстве сообщили об отправке в октябре 40 медицинских "Хаммеров" для нужд ВСУ.
    Международные военные учения Rapid trident. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины получат 40 медицинских автомобилей Hummer, которые будут доставлены в ближайшее время, сообщило посольство Украины в США в Facebook.

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    По данным диппредставительства, посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с руководством AM General — компании-производителя военных автомобилей Hummer, в которой приняли участие исполнительный председатель AM-General генерал (в отставке) Джек Кин, главный исполнительный директор Энди Хоув и исполнительный вице-президент компании Ларри Платт.

    "Стороны обсудили возможные механизмы углубления сотрудничества Украины с известным в мире производителем военных внедорожников. Руководители AM General выразили заинтересованность в дальнейшей действенной поддержке Вооруженных сил Украины… Сообщили об отправке в октябре этого года 40 медицинских "Хаммеров" для нужд ВСУ, которые должны прибыть в Украину уже в ближайшее время", — говорится в сообщении посольства.

    Ранее США уже передавали Украине такие автомобили.

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