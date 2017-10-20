США передадут военным медикам 40 автомобилей Hummer

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины получат 40 медицинских автомобилей Hummer, которые будут доставлены в ближайшее время, сообщило посольство Украины в США в Facebook.

По данным диппредставительства, посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с руководством AM General — компании-производителя военных автомобилей Hummer, в которой приняли участие исполнительный председатель AM-General генерал (в отставке) Джек Кин, главный исполнительный директор Энди Хоув и исполнительный вице-президент компании Ларри Платт.

"Стороны обсудили возможные механизмы углубления сотрудничества Украины с известным в мире производителем военных внедорожников. Руководители AM General выразили заинтересованность в дальнейшей действенной поддержке Вооруженных сил Украины… Сообщили об отправке в октябре этого года 40 медицинских "Хаммеров" для нужд ВСУ, которые должны прибыть в Украину уже в ближайшее время", — говорится в сообщении посольства.

Ранее США уже передавали Украине такие автомобили.