Насирову разрешили выезжать из Киева и снимать электронный браслет

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Суд продлил отстраненному главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову процессуальные обязанности до 14 декабря, разрешив ему при этом выезжать в Киевскую область. Соответствующее решение приняла 19 октября следственный судья Людмила Кизюн, сообщают "Наші гроші".

"Суд разрешил Насиров перемещаться по Киеву и Киевской области, где в Козине у него есть дом. Ранее отстраненный чиновник не мог выезжать за пределы столицы", — говорится в сообщении.

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В то же время суд оставил обязанность касательно ношения электронного браслета. Его можно будет временно снимать, если этого требуют медицинские процедуры.

"Остальные обязанности суд оставил без изменений, а именно: сдать паспорта и другие документы, дающие право выезда за границу; прибывать к детективу, прокурору, суду по первому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в этом уголовном производстве", — отмечает издание.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.