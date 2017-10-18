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    МИД призвал украинцев не ездить на "территорию опасности" - в Россию

    (обновлено: )9201
    Начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД "призвал граждан Украины воздержаться от своих намерений посещать Российскую Федерацию, поскольку Россия стала территорией опасности для граждан Украины".
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич призвал украинцев не ездить в Россию, которая стала "территорией опасности".

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    "Пользуясь случаем, хотел бы призвать граждан Украины воздержаться от своих намерений посещать Российскую Федерацию, поскольку Россия стала территорией опасности для граждан Украины", — подчеркнул дипломат, передает УНИАН.

    По его мнению, "дальнейшее дипломатическое давление на Россию даст результат в вопросе освобождения незаконно заключенного в России 19-летнего украинца Павла Гриба".

    Напомним, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". 

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