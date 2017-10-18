Заместитель Авакова показала, чем занимается в свободное время

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова по вопросам евроинтеграции 25-летняя Анастасия Деева посещает занятия по гончарству в свободное от работы время, сообщает "Слово и Дело".

Об этом она рассказывает на своей закрытой странице в соцсети Instagram. Девушка обнародовала ряд фотографий с уроков.

Деева отмечает, что берет индивидуальные уроки и ей очень нравится работать с глиной. На одном из фото горшка, сделанного руками заместителя Авакова, видно инициалы ND — Настя Деева.

slovoidilo.ua Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова по вопросам евроинтеграции 25-летняя Анастасия Деева посещает занятия по гончарству

Как отмечает издание, индивидуальный урок гончарства в Киеве стоит в среднем 500 гривен.

Напомним, Анастасия Деева является заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова по вопросам евроинтеграции.