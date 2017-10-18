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    Общество

    Заместитель Авакова показала, чем занимается в свободное время

    (обновлено: )50302
    Деева отмечает, что берет индивидуальные уроки и ей очень нравится работать с глиной. На одном из фото горшка, сделанного руками заместителя Авакова, видно инициалы ND - Настя Деева.
    Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова по вопросам евроинтеграции 25-летняя Анастасия Деева посещает занятия по гончарству
    slovoidilo.ua

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова по вопросам евроинтеграции 25-летняя Анастасия Деева посещает занятия по гончарству в свободное от работы время,  сообщает "Слово и Дело".

    Об этом она рассказывает на своей закрытой странице в соцсети Instagram. Девушка обнародовала ряд фотографий с уроков.

    Деева отмечает, что берет индивидуальные уроки и ей очень нравится работать с глиной. На одном из фото горшка, сделанного руками заместителя Авакова, видно инициалы ND — Настя Деева.

    slovoidilo.ua
    Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова по вопросам евроинтеграции 25-летняя Анастасия Деева посещает занятия по гончарству

    Как отмечает издание, индивидуальный урок гончарства в Киеве стоит в среднем 500 гривен.

    Напомним, Анастасия Деева является заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова по вопросам евроинтеграции. 

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