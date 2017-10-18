Зам главреда "Страны" заявляет, что ее задержали в "Борисполе"

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова заявила, что ее задержали пограничники в аэропорту "Борисполь".

Об этом журналист написала на своей странице в Facebook.

"Только что пограничники задержали меня в аэропорту Борисполь — при пересечении границы из Амстердама. Сотрудник службы забрал паспорт и группой отправились изучать обстоятельства. Сижу в компании с иностранными гражданами. Причину не называют (…) Предвосхищая вопросы, уточню сразу. Короткая поездка в полтора дня состоялась по официальному приглашению нидерландской рекламной компании — для съёмок в fashion проекте. Ни флешек с тайнами, ни политэмигрантов, ни женевского заговора олигархов на этой неделе не планировалось", — написала Крюкова.

Светлана Крюкова, facebook Пост Светланы Крюковой

Svetlana Kryukova, facebook Замглавреда "Страны" о ситуации в Борисполе

Ранее сообщалось, что СБУ проводила обыски в редакции "Страна.ua" по делу о государственной тайне. В частности, главный редактор издания Игорь Гужва заявлял, что обыски проводятся также в домах сотрудников ресурса. Однако Гитлянская данную информацию не подтверждает.