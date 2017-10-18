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    Общество

    Зам главреда "Страны" заявляет, что ее задержали в "Борисполе"

    (обновлено: )7412
    По словам Светланы Крюковой, пограничники задержали ее в аэропорту "Борисполь" при пересечении границы из Амстердама, не называя причины.
    Светлана Крюкова на пресс-конференции о давлении властей на издание Страна.ua. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова заявила, что ее задержали пограничники в аэропорту "Борисполь".

    Об этом журналист написала на своей странице в Facebook.

    "Только что пограничники задержали меня в аэропорту Борисполь — при пересечении границы из Амстердама. Сотрудник службы забрал паспорт и группой отправились изучать обстоятельства. Сижу в компании с иностранными гражданами. Причину не называют (…) Предвосхищая вопросы, уточню сразу. Короткая поездка в полтора дня состоялась по официальному приглашению нидерландской рекламной компании — для съёмок в fashion проекте. Ни флешек с тайнами, ни политэмигрантов, ни женевского заговора олигархов на этой неделе не планировалось", — написала Крюкова.

    Светлана Крюкова, facebook
    Пост Светланы Крюковой
    Svetlana Kryukova, facebook
    Замглавреда "Страны" о ситуации в Борисполе

    Ранее сообщалось, что СБУ проводила обыски в редакции "Страна.ua" по делу о государственной тайне. В частности, главный редактор издания Игорь Гужва заявлял, что обыски проводятся также в домах сотрудников ресурса. Однако Гитлянская данную информацию не подтверждает.

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