Под Радой во время новых столкновений снесли металлический забор

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Под зданием Верховной Рады в центр Киева произошли новые стычки между правоохранителями и митингующими.

"К забору, который контролировали митингующие, подошли с десяток полицейских, которые заявили, что с этого момента они будут проверять всех, кто будет заходить на территорию (палаточного — Ред.) городка и выходить из него. Через три минуты к забору со стороны ВР подошли около ста спецназовцев — они пытались то ли пройти через забор, то ли оттеснить митингующих, поэтому начались столкновения", – сообщает телеканал "112 Украина".

В результате противостояния повалили металлический забор, который стоял возле здания Рады в течение дня. Отмечается также, что во время противостояния со спецназовцев срывали каски.

По данным телеканала, во время столкновений присутствовал нардеп Егор Соболев ("Самопомич"), который ходил между спецназовцами и митингующими и просил людей успокоиться.

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Напомним, во вторник, 17 октября, в Киеве под стенами Верховной Рады проходила акция протеста соратников экс-главы Одесской ОГА, а Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

В результате столкновений пострадали четыре человека, среди которых – один полицейский. Итогом митингов стало установление палаток на под зданием Рады на улице Грцшевского.