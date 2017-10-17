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    Общество

    В Днепре коммунальщики во время земельных работ обнаружили военное кладбище

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    По информации СМИ, во время работы коммунальщиков обнаружены захоронения участников Крымской войны, "вся траншея усеяна человеческими костями и щепками сгнившего дерева от старых гробов".
    В Днепре коммунальщики во время земельных работ обнаружили военное кладбище
    dp.vgorode.ua

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Улица Днепра ужаснула горожан захоронениями прошлых лет. Во вторник во время ремонтных работ коммунальщики разрыли останки участников военных действий, сообщает dp.vgorode.ua.

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    "Вся траншея усеяна человеческими костями и щепками сгнившего дерева от старых гробов. Коммунальщики объясняют, что по улице Симферопольской демонтируют электроопоры и укладывают высоковольтную линию в землю.  По словам жителей улицы, на этом месте находилось кладбище участников Крымской войны. При любых земельных работах обнаруживаются человеческие останки", — говорится в сообщении. 

    dp.vgorode.ua
    В Днепре коммунальщики во время земельных работ обнаружили военное кладбище

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске при прокладке электрического кабеля рядом с центральным городским озером было найдено массовое захоронение с останками не менее 50 человек.

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