наверх
17.10.201707:55
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украину пришло "бабье" лето

    (обновлено: )13
    По информации Украинского гидрометцентра, температура ночью 7-12 °, в восточной части 3-8 °; днем 14-19 °, на Прикарпатье, Закарпатье и юге страны 20-24 °.
    Осень. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Во вторник, 17 октября, в Украине без осадков, сообщает Гидрометцентр.

    Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м / с.

    Температура ночью 7-12 °, в восточной части 3-8 °; днем 14-19 °, на Прикарпатье, Закарпатье и юге страны 20-24 °.

    Во вторник, 17 октября, в Киеве будет ясный день. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью около 10 °, днем 15-17 °.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 17 октября
    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 18 октября

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров, бушующих в Португалии и испанском автономном сообществе Галисия, увеличилось до 35 человек. Как уточнил руководитель Гражданской обороны Португалии, в центральных и северных провинциях жертвами огня стал 31 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Служба безопасности Украины
    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям
    Флаги Украины и Польши
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?