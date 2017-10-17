В Украину пришло "бабье" лето

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Во вторник, 17 октября, в Украине без осадков, сообщает Гидрометцентр.

Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 7-12 °, в восточной части 3-8 °; днем 14-19 °, на Прикарпатье, Закарпатье и юге страны 20-24 °.

Во вторник, 17 октября, в Киеве будет ясный день. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью около 10 °, днем 15-17 °.

meteo.gov.ua Карта погоды на 17 октября

meteo.gov.ua Карта погоды на 18 октября

Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров, бушующих в Португалии и испанском автономном сообществе Галисия, увеличилось до 35 человек. Как уточнил руководитель Гражданской обороны Португалии, в центральных и северных провинциях жертвами огня стал 31 человек.