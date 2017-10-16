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    Общество

    Скандал в Минобороны: задержан инвестор "Трейд Коммодити"

    Тема:

    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны (396)

    (обновлено: )11410
    Задержание одного из инвесторов Трофименко состоялось почти сразу после его совместной пресс-конференции с другим инвестором "Трейд Коммодити" Андреем Адамовским, которая состоялась в понедельник утром.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    НАБУ/Facebook

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Детективы НАБУ задержали Владимира Трофименко — одного из инвесторов компании "Трейд Коммодити", которая стала одним из участником коррупционного скандала в Минобороны, сообщили в пресс-службе компании, пишет УП.

    Руслан Бортник о скандале в Минобороны. Видео
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    В пресс-службе компании сообщили, что Трофименко доставили в офис НАБУ на улице Сурикова.

    Задержание Трофименко состоялось почти сразу после его совместной пресс-конференции с другим инвестором "Трейд Коммодити" Андреем Адамовским, которая состоялась в понедельник утром.

    На пресс-конференции Адамовский и Трофименко в частности обвинили НАБУ в необоснованности уголовного дела против "Трейд Коммодити".

    Компания "Трейд Коммодити", которая фигурирует в коррупционной схеме закупки топлива для Министерства обороны, начиная с 2016 года выиграла государственных тендеров на 4,8 миллиардов гривен. Кроме тендеров Минобороны, "Трейд Коммодити" неоднократно выигрывала аукционы "Укрзализныци", "Энергоатома", "Центрэнерго", а также нескольких морских портов, в частности, Мариупольского, Бердянского и Белгород-Днестровского.

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    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова
    Коррупция в Минобороны. Главные подозреваемые уже сбежали - Вакаров

    Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны. НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления были задержаны заместитель министра обороны Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич. Также были задержаны еще двое подозреваемых — сотрудник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

    Всем четырем задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

    Ранее министр обороны Степан Полторак на фоне коррупционного скандала в ведомстве заявил, что готов уйти в отставку.

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