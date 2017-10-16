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    Повреждение причала не повлияло на работу порта "Южный"

    (обновлено: )23530
    Пресс-служба порта "Южный" сообщила, что Повреждения причала №8 не повлияли на работу морского торгового порта, предприятие работает.
    Под Одессой грузовое судно под флагом Мальты протаранило причал
    Думская.net

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. ЧП в порту "Южный" в Одесской области не повлияло на его работу, порт по-прежнему принимает судна и в ближайшие дни ждет уголь из ЮАР, сообщила в понедельник пресс-служба порта.

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    Ранее местные СМИ сообщили, что грузовое судно Conquistador под флагом Мальты врезалось в причал морского торгового порта "Южный", но последствия инцидента незначительны.

    "Повреждения причала №8 не повлияли на работу морского торгового порта "Южный"… Причин для остановки работ на предприятии нет", — говорится в сообщении на сайте порта. Отмечается, что по состоянию на утро понедельника у причалов находятся три судна, в том числе и у причала №8.

    По данным пресс-службы, на месте инцидента работает комиссия, которая предоставит свои выводы. Также в порту сообщили, что, по информации диспетчеров, ближайшее судно с углем из ЮАР пришвартуется к причалу порта не позднее 18 октября.

    "Ситуация на предприятии контролируется. Производственные мощности и оборудование работают в штатном режиме. Коллектив готовится к приему в октябре еще двух судов с углем для ТЭС общим объемом 150 тысяч тонн. Энергетический уголь обычно разгружается на причалах №5 и №6. Сегодня на причале №8 на экспорт загружается судно КENAN T с соей. Администрация порта "Южный" всячески способствует работе комиссии и не планирует останавливать работы в порту", — приводятся на сайте слова исполняющего обязанности директора порта Виталия Жуковского.

    Также в пресс-службе сообщили, что размеры убытков и объемы ремонта поврежденного участка определит комиссия.

    Думская.net
    Под Одессой грузовое судно под флагом Мальты протаранило причал

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